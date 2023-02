Everton beschäftigt sich mit Nottinghams Lodi

Der FC Everton lotet offenbar die Möglichkeiten einer Verpflichtung von Renan Lodi aus. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, zeigen die Toffees Interesse am Linksverteidiger, der in der laufenden Saison von Atlético Madrid an Evertons Ligakonkurrenten Nottingham Forest ausgeliehen ist.

Der 24-jährige Brasilianer ist bei den Tricky Trees jedoch unangefochtener Stammspieler. Nottingham besitzt zudem eine Kaufoption für Lodi. Sollte sich der aktuelle Tabellen-13. also für einen Kauf entscheiden, sind den Verantwortlichen von Everton die Hände gebunden.

