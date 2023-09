BVB: Wie Can den Turnaround schaffte

Mittelfeldmann Emre Can (29) hat auf seine schwierigen ersten Jahre bei Borussia Dortmund zurückgeblickt. Der heutige BVB-Kapitän sagt in einer ‚Sky‘-Doku: „Ich habe zu viel gemeckert: über den Platz, die Kabine, jede Kleinigkeit.“ (zitiert via ‚Ruhr Nachrichten‘)

Can war im Januar 2020 von Juventus Turin nach Dortmund gekommen. Den endgültigen Durchbruch schaffte der deutsche Nationalspieler erst in der vergangenen Saison. Der Grund laut Can: „Ich habe mir gesagt, dass nur ich für meine Leistungen verantwortlich bin und habe dann auf dem Platz Gas gegeben. Ich wollte zeigen, was ich kann.“