Medien: Frankfurt bietet auch für Moleiro

Eintracht Frankfurt wird mit dem nächsten Spielmacher-Talent in Verbindung gebracht. Wie die spanischen ‚Relevo‘-Journalisten Toni Juanmartí und Albert Rogé berichten, haben die Hessen ein Angebot für Alberto Moleiro von UD Las Palmas abgegeben. In welcher Höhe dieses liegt, bleibt offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um Kleingeld handelt es sich aber offenbar nicht. Denn auch der FC Villarreal soll eine Offerte abgegeben haben, könnte den Transfer dem Bericht zufolge aber erst vollziehen, wenn man seinerseits Transfereinnahmen über Verkäufe generiert.

Moleiro stand in der abgelaufenen Saison in 38 Pflichtspielen für Las Palmas auf dem Platz, in denen er drei Tore erzielen konnte. Der 18-jährige Spanier ist nach Nicolás Castro bereits der zweite junge Spielmacher, der am heutigen Montag bei Frankfurt gehandelt wird.