„Heißer Kandidat“: Mavropanos zur Eintracht?

Eintracht Frankfurt gesellt sich offenbar zum Interessentenkreis für Konstantinos Mavropanos. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Innenverteidiger des VfB Stuttgart „ein heißer Kandidat“ bei der SGE. Und auch der 25-jährige Grieche könne sich einen Wechsel an den Main vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Generell hat Mavropanos viele Wechseloptionen. Im Winter ließ der VfB ihn nicht zu Inter Mailand ziehen – trotz eines Angebots über 15 Millionen Euro Ablöse. Auch Atlético Madrid und der VfL Wolfsburg sind am bulligen Rechtsfuß dran.

Lese-Tipp

Marmoush-Entscheidung gefallen

Mavropanos‘ Vertrag am Wasen läuft noch bis 2025. Eine Verlängerung ist kein Thema, will der 15-fache Nationalspieler doch so langsam den nächsten Schritt gehen. Mit Willian Pacho (21/Royal Antwerpen) hat die Eintracht zwar schon einen neuen Innenverteidiger so gut wie sicher. Der Ecuadorianer ist jedoch für den linken Teil der Dreierkette eingeplant.