Mavropanos deutet VfB-Abschied an

Am Deadline Day wurde es noch einmal heiß: Inter Mailand suchte einen Ersatz für Milan Skriniar (28), sollte dieser noch im Winter zu Paris St. Germain wechseln. Weil sich der Transfer am Ende zerschlug, versandete auch das Interesse der Nerazzurri an Konstantinos Mavropanos – zumindest vorerst, schließlich geht Skriniar im Sommer ablösefrei von Bord. Ein Ersatzmann muss also her.

Der Blick könnte erneut in Richtung Mavropanos wandern. Das weiß der Innenverteidiger ebenso wie die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart. Vorerst will sich der 25-jährige Grieche aber ausschließlich den sportlichen Belangen widmen. „Wie ich schon mehrfach betont habe, bin ich mit den Gedanken voll beim VfB. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt sehr wohl, deshalb konzentriere ich mich jeden Tag allein auf das Sportliche“, betont Mavropanos im Interview mit den ‚Stuttgarter Nachrichten‘.

Mavropanos lässt VfB-Zukunft offen

Bis 2025 ist der wuchtige Rechtsfuß noch an den VfB gebunden. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht, sodass die Ablöse frei verhandelbar wäre. Insofern wäre Mavropanos in jedem Fall auf die Kooperationsbereitschaft der Schwaben angewiesen. „Was dann in der Zukunft sein wird, kann ich nicht sagen“, stellt der Abwehrspieler klar, „wie wir alle wissen, kann sich im Profifußball sehr schnell etwas verändern.“

Ohne jeden Zweifel wird Inter nicht das einzige Team bleiben, das den ehemaligen Arsenal-Spieler auf dem Schirm hat. In der Vergangenheit hatte unter anderem Atlético Madrid angefragt. Zu den Rojiblancos würde Mavropanos schon alleine aufgrund seiner körperbetonten Spielweise bestens passen.