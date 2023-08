Reals Warnung an Mbappé | Chelsea sortiert acht Spieler aus

Mbappé, der nächste Akt

Die Seifenoper um Kylian Mbappé nimmt kein Ende. Mittlerweile ist der Torjäger wieder zurück im Mannschaftstraining bei Paris St. Germain und sogar eine Vertragsverlängerung unter dem Eiffelturm ist wieder eine Option. Bei Real Madrid reagiert man darauf maximal empfindlich. „Wenn Mbappé verlängert, könnte Real die Tür ein für allemal zumachen“, schreibt die ‚Marca‘. Diese Warnung dürfte angekommen sein. Der spanische Journalist Rodrigo Fáez ist der Meinung: „Mbappé hat mit Real den ganzen Sommer lang gespielt“.

Der französische Top-Spieler ist also weder in Paris noch in Madrid besonders wohlgelitten. Weiterhin wird nach einer Möglichkeit gesucht, mit der alle Parteien ihr Gesicht wahren können. Die neueste Überlegung: Mbappé verzichtet auf seine Treueboni, PSG spart damit bis zu 150 Millionen Euro und der 24-Jährige darf in einem Jahr ablösefrei nach Madrid gehen. Geld, Treue & der Traum von Real – Mbappé wird nicht alles haben können. Fortsetzung folgt, ganz bestimmt.

Chelsea braucht schnelles Geld

Der FC Chelsea wollte die Bilanz in diesem Sommer aufhübschen. Gelungen ist das bislang nicht so wirklich. Zwar haben die Blues schon über 250 Millionen Euro eingenommen. Auf der anderen Seite stehen aber neuerliche Ausgaben in Höhe von 323 Millionen Euro. Vor allem die Verpflichtung von Moisés Caicedo haut mit 116 Millionen Euro Sockelablöse richtig rein. „Finanzielle Schwierigkeiten am Horizont“, titelt der ‚Telegraph‘.

Um den Problemen zu entfliehen, müssen noch einige Spieler verkauft werden. Auf der Liste der Aussortierten stehen unter anderem Trevoh Chalobah (Inter interessiert) und Conor Gallagher (West Ham bot 46 Millionen). Auch vom Verkauf von Romelu Lukaku erhofft man sich eine Finanzspritze. Die Blues fordern 45 Millionen Euro (Juve, Inter und Tottenham interessiert). Keine Steine würde man darüber hinaus Callum Hudson-Odoi (Fulham-Interesse), Marc Cucurella (Newcastle oder Arsenal auf Leihbasis), Hakim Ziyech, Malang Sarr und Lewis Hall (Crystal Palace will Leihe) in den Weg legen. Todd Boehly und seine Kollegen haben noch jede Menge Arbeit vor sich. Sonst gibt es Ärger.