ManUnited: Ten Hag äußert sich zu Holland-Vorwurf

Erik ten Hag hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass er bei seinen Transfers Spieler mit Eredivisie-Vergangenheit bevorzuge. Auf der Pressekonferenz vor dem Saisonstart am heutigen Freitag gegen den FC Fulham (21 Uhr) erklärte der Trainer von Manchester United, dass diese Auffälligkeit nicht beabsichtigt ist: „Nein, ich habe da keine Priorisierung. Zudem ist es auch immer eine Vereinsentscheidung und nicht nur meine eigene. Die Transfers werden von der Scouting-Abteilung, der Personalabteilung, dem Technischen Direktor und dem Sportdirektor unterstützt oder sogar eingeleitet.“

Insgesamt elf der 20 Transfers des niederländischen Coaches haben zum Zeitpunkt des Wechsels oder zuvor in den Niederlanden gespielt. In der aktuellen Transferperiode trifft das auf Joshua Zirkzee (23), Noussair Mazraoui (26) und Matthijs de Ligt (25) zu. Die beiden letzteren hat ten Hag – wie auch drei weitere United-Verpflichtungen – bereits bei Ajax Amsterdam trainiert. Natürlich helfe es, wenn Spieler bereits bekannt sind, doch das sei bei weitem nicht das einzige Kriterium. „Bei Transfers geht es um die Persönlichkeit der Spieler, aber auch immer um mehrere Faktoren, nicht zuletzt muss es finanziell passen“, so ten Hag.