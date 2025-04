Real und Bayern lauern: Huijsen enthüllt Klausel

„Wollen mich viele Teams? Ich weiß es nicht“, sagt der stets bescheidende Dean Huijsen bei ‚El Chiringuito‘. Die Antwort: Natürlich ist der 19-Jährige vom AFC Bournemouth begehrt. Spätestens, seitdem der in Amsterdam geborene Spanier im März für die Furia Roja gegen sein Geburtsland debütierte und überzeugte, haben ihn alle Scouts der Topklubs auf dem Zettel.

Auch der FC Bayern hat seit geraumer Zeit die Fühler nach Huijsen ausgestreckt, der verriet, dass er bereits über das Interesse von Real Madrid informiert wurde. Ein wichtiges Detail für einen möglichen Wechsel war in den vergangenen Wochen eine mögliche Ausstiegsklausel. Im Interview bestätigt der Youngster jetzt: „Ich habe einen Vertrag bis 2030 und eine Ausstiegsklausel.“ In welcher Höhe diese liegt, lässt Huijsen offen.

‚CaughtOffside‘ hatte zuletzt von 60 Millionen Euro berichtet, ‚El Chiringuito‘ zufolge dürfte Huijsen den englischen Erstligisten für 58 Millionen verlassen. Ein Betrag, der etwa für den FC Bayern in diesem Sommer wohl nicht infrage kommt. Die Königlichen hingegen wollen langsam ernst machen und auch der Verteidiger scheint nicht abgeneigt: „Es erfüllt mich mit Stolz, dass eine so große Mannschaft an mir interessiert ist“, so Huijsen am Rande seines Debüts für Spanien.