Werder: Eindeutige Tendenz bei Schmid

Romano Schmid sieht seine Zukunft klar beim SV Werder Bremen. In einem Interview mit der ‚DeichStube‘ gibt der Österreicher Aufschluss über seine Zukunftsvorstellungen. „Die Tendenz geht eindeutig in die Richtung, dass ich bleibe“, so der 21-Jährige. Und weiter: „Ich möchte bei Werder Bremen ganz klar Stammspieler sein.“ Dies war in der Vergangenheit nicht der Fall.

Unter Florian Kohfeldt war der Rechtsfuß nur Ergänzungsspieler und dementsprechend unzufrieden: „Natürlich war es nicht angenehm für mich, nicht zu spielen, aus welchem Grund auch immer das der Fall war.“ Seine Zukunft in Bremen sieht Schmid nun wieder deutlich positiver und freut sich auf das neue Projekt unter Markus Anfang: „Der erste Eindruck vom neuen Trainer ist richtig gut. Wir wollen Fußball spielen.“ Und weiter: „Ich glaube, dass so ein Wiederaufbau richtig cool sein kann.“