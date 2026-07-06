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Rennes holt Mayenda

Am späten Sonntagabend gab Stade Rennes den erfolgreichen Transfer von Eliezer Mayenda bekannt. FT berichtete von dem bevorstehenden Deal exklusiv bereits am vergangenen Donnerstag. Der 21-jährige Stürmer verlässt den AFC Sunderland für 25 Millionen Euro.

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