Rennes holt Mayenda
Am späten Sonntagabend gab Stade Rennes den erfolgreichen Transfer von Eliezer Mayenda bekannt. FT berichtete von dem bevorstehenden Deal exklusiv bereits am vergangenen Donnerstag. Der 21-jährige Stürmer verlässt den AFC Sunderland für 25 Millionen Euro.
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Venu d'Outre-Manche, au service de l'équipe, Eliezer notre nouveau combattant 🛡️— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 5, 2026
𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘤𝘩𝘦𝘻 𝘵𝘰𝘪 𝘉𝘪𝘨 𝘔𝘢𝘯 🫡#Mayenda2031 #NosHérosDuQuotidien pic.twitter.com/MN98Z0RT0f
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