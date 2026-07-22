Braunschweig gibt Duda ab
Justin Duda (23) verlässt Eintracht Braunschweig nach sieben Jahren. Wie der Verein mitteilt, wechselt der Schlussmann mit sofortiger Wirkung fest zum Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig.
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Justin Duda wechselt mit sofortiger Wirkung zum 1. FC Lok Leipzig!— Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) July 22, 2026
Danke für deinen Einsatz, Justin! Wir wünschen dir alles Gute für die neue Herausforderung und deine Zukunft! 🍀
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