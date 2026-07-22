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Braunschweig gibt Duda ab

Justin Duda (23) verlässt Eintracht Braunschweig nach sieben Jahren. Wie der Verein mitteilt, wechselt der Schlussmann mit sofortiger Wirkung fest zum Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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