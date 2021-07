Phillips-Berater kommentiert Wechselgerüchte

Englands EM-Star Kalvin Phillips (25) lässt das Interesse der englischen Klubelite kalt. „Es mag Klubs geben, die sich Kalvin jetzt tatsächlich ansehen […]“, sagt dessen Berater Keven Sharp der englischen Zeitung ‚i‘, „aber Kalvin ist glücklich bei Leeds United und hat keine Lust zu wechseln. Er will für Verein und Land weitermachen.“

Sharps Klient zählt zu den besten defensiven Mittelfeldspielern im bisherigen Turnierverlauf und trägt großen Anteil daran, dass die Three Lions vom Titel träumen können. Phillips steht noch bis 2024 in seiner Heimat Leeds unter Vertrag und identifiziert sich nach Angaben seines Beraters stark mit den Whites. Am heutigen Mittwoch um 21 Uhr trifft er mit England im EM-Halbfinale auf Dänemark.