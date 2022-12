Nottingham vollzieht ersten Wintertransfer

Nottingham Forest hat den ersten Winter-Neuzugang eingetütet. Gustavo Scarpa wechselt vom brasilianischen Erstligisten Palmeiras zum Premier League-Klub. Der offensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Scarpa kommt ablösefrei nach England, sein Arbeitspapier in Brasilien läuft am Jahresende aus. Für Palmeiras bestritt der 28-Jährige insgesamt 211 Spiele, in denen er 88 Scorerpunkte (37 Tore, 51 Assists) sammelte.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, das ist ein Traum für mich“, äußert sich Scarpa, „es ist eine neue Herausforderung und ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Seit ich ein kleines Kind war, wollte ich immer in Europa spielen, und mein Traum ist es, in der Premier League zu spielen.“

Mit den Tricky Trees steht fortan Abstiegskampf auf dem Programm. Trotz 23 Sommer-Neuzugängen und Ausgaben von über 160 Millionen Euro steht der Aufsteiger auf Tabellenplatz 18.