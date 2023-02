Gladbach-Rückkehr: Beyer bleibt gelassen

Jordan Beyer, derzeit von Borussia Mönchengladbach an den englischen Zweitligisten FC Burnley verliehen, blickt entspannt in seine Zukunft. Im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ erklärt der 22-Jährige: „Ich kann nicht sagen, was im Sommer passieren wird, das lasse ich auf mich zukommen. Natürlich wäre die Premier League reizvoll, es ist eine tolle Liga mit einem extrem hohen Niveau. Ich habe aber auch einen Verein in Gladbach, der mir viel bedeutet.“

Beyer kommt bei Burnley auf 22 Pflichtspieleinsätze, in denen er ein Tor sowie eine Vorlage beisteuerte. Der Innenverteidiger liegt mit seinem Team aktuell auf Platz eins in der Liga. Bei der Borussia besitzt er noch einen bis 2026 gültigen Vertrag.

