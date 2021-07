VfB: Mislintat gibt Klement frei

Der VfB Stuttgart würde Philipp Klement bei einem expliziten Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen. Sportdirektor Sven Mislintat bestätigt der ‚Bild‘: „Wenn etwas passiert und er wechseln will, werden wir darüber reden. Aber auch für uns muss es passen. Es gibt die Möglichkeit, dass er mit uns den Weg gehen wird. Aber auch die Möglichkeit zu sprechen, wenn er sagt, dass ihm die Spielzeit zu wenig ist im Status seiner Karriere.“

Der 1. FC Köln ist an Klement dran – kein Wunder, schließlich hatte der offensive Mittelfeldspieler unter dem neuen FC-Trainer Steffen Baumgart in Paderborn die beste Phase seiner Karriere. Anschließend ging es für den 28-Jährigen zum VfB, wo er aber nie so richtig gesetzt war. Klements Vertrag am Wasen läuft noch bis 2023.