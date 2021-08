Medien: Halstenberg vor BVB-Wechsel

Marcel Halstenberg bricht seine Zelte bei RB Leipzig ab und heuert bei Borussia Dortmund an. So berichtet es die ‚Leipziger Volkszeitung‘ in ihrer Printausgabe vom heutigen Montag. „Halstenberg steht vor einem Wechsel nach Dortmund“, schreibt das Lokalblatt im Wortlaut.

Details zum Deal werden nicht genannt. Bekannt ist aber seit geraumer Zeit, dass Halstenberg gerne zu den Schwarz-Gelben wechseln würde. Im Weg stand dem Transfer bislang ein fehlender Kaderplatz in Dortmund, den eigentlich Nico Schulz (28) freimachen sollte. Dessen Abschied bahnt sich zur Stunde allerdings noch nicht an.

Halstenberg seinerseits befindet sich ein Jahr vor dem Vertragsende in Leipzig, insofern besteht ohnehin Handlungsbedarf. Beim BVB soll der Linksfuß künftig ähnlich wie bislang bei den Sachsen je nach Bedarf innen oder außen in der Vierer- respektive Fünferkette agieren. Acht Tage bleiben noch Zeit, um den Wechsel offiziell einzutüten.