Pérez über Mbappé: „Wir hoffen, dass sich am 1. Januar alles klären wird“

Florentino Pérez hofft, dass Kylian Mbappé (22) in der nächsten Saison das Trikot von Real Madrid tragen wird. Schon ab dem 1. Januar darf der französische Stürmer den Statuten nach bei den Königlichen für die kommende Spielzeit unterschreiben. Entsprechend würde sich Pérez freuen, wenn zum Jahresbeginn die Korken knallen in Madrid.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir hoffen, dass sich am 1. Januar alles klären wird“, so der Real-Boss gegenüber ‚El Debate‘. In Spanien wurden die Worte sogleich als Kampfansage in Richtung PSG sowie als eine Art Transferankündigung interpretiert.

Davon will Pérez aber nichts wissen, stattdessen beschwichtigt er. „Meine Worte wurden falsch interpretiert. Was ich gesagt habe, ist, dass wir bis zum nächsten Jahr warten müssen, um von ihnen zu hören. Immer mit Respekt vor PSG, zu denen wir gute Beziehungen haben“, so der Milliardär laut ‚RMC Sport‘.

Klar ist aber: Sollte Mbappé nicht verlängern in Paris, sind den Franzosen die Hände gebunden. Dann kann Real den Transfer schon zum Jahresbeginn eintüten – ohne Einverständnis der Kollegen aus Paris.