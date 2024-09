Klose-Rauswurf? Klare Worte vom FCN-Boss

Nach der Heimniederlage gegen Hertha BSC (0:2) steht Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg in der Kritik, muss aber aktuell noch nicht um seinen Job bangen. Auf Nachfrage der ‚Bild‘ sprach Club-Boss Joti Chatzialexiou seinem Trainer das Vertrauen aus: „Eine Trainer-Diskussion, die mache ich nicht auf. Dafür ist es einfach zu früh. Ich sehe, dass einige Dinge nicht passen. Das sehen aber Miroslav Klose und die Spieler auch. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Und wenn wir verlieren und gewisse Dinge nicht funktionieren, dann sprechen wir mit der Mannschaft darüber.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach sechs Spieltagen stehen die Franken auf Rang elf in der zweiten Liga. Fans werfen dem Coach vor, dass noch immer keine klare Spielidee zu erkennen sei. Auch Sportvorstand Chatzialexiou möchte trotz aller Rückendeckung in den kommenden Wochen ein anderes Gesicht der Mannschaft sehen: „Wir sprechen unsere Defizite intern Woche für Woche klar an. An diesen Themen arbeiten wir und ich hoffe, dass wir es bereits in den nächsten Spielen besser umsetzen werden. Ob wir dann gewinnen oder verlieren, das werden wir sehen. Aber einige Dinge müssen besser umgesetzt werden.“ Die nächste Chance auf Besserung gibt es am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Hannover 96.