Angebot abgelehnt: Wolfsburg blitzte beim VfB ab

Der VfL Wolfsburg ist im Winter offenbar mit einem Angebot für Hiroki Ito (23) vom VfB Stuttgart gescheitert. Laut ‚Sky‘ wollten die Wölfe den japanischen Innenverteidiger in der vergangenen Transferperiode an Bord holen. Die Wolfsburger sollen eine Ablösesumme von acht Millionen Euro plus Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui (32) angeboten haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth habe das Angebot abgelehnt. Laut dem Pay-TV-Sender haben die Schwaben mehr für ihren Nationalspieler gefordert. Bei den Stuttgartern steht Ito noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit stand der Linksfuß in 22 von 24 Bundesligapartien auf dem Rasen.

Lese-Tipp

Geht Frankfurt bei Mavropanos leer aus?