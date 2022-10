Jorginho-Berater spricht von Verlängerung

Jorginho würde seinen Vertrag beim FC Chelsea gerne verlängern. Sein Berater João Santo erklärt im Interview mit dem italienischen Nachrichtenportal ‚Tuttomercatoweb.com‘: „Der Vertrag wird im Juni auslaufen. Chelsea hat für uns Vorrang, und das ist auch unser Ziel.“ Da sich dem Vernehmen nach auch die Blues eine Ausdehnung der Zusammenarbeit vorstellen können, wird nach solchen Aussagen eine Vertragsverlängerung also immer wahrscheinlicher.

Nachdem Jorginho in den vergangenen Wochen aber immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, wären die Chelsea-Verantwortlichen gut beraten, den Vertrag des 30-Jährigen so schnell wie möglich zu verlängern. In seiner bisherigen Karriere konnte der Italiener schon einige Erfolge feiern. Mit den Blues gewann der Spielmacher in der Saison 2020/21 die Champions League. Zudem wurde er im selben Jahr zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.