BVB: Millionen-Poker um Isak-Klausel entbrannt

In sportlicher Hinsicht hegt Borussia Dortmund eigentlich keinerlei Absichten, Alexander Isak zurückzukaufen. Jahr für Jahr hätten die Schwarz-Gelben dank eines entsprechenden Passus aber die Möglichkeit dazu. Festgeschriebene 30 Millionen Euro müsste man auf den Tisch legen.

Real Sociedad ist diese Klausel selbstredend ein Dorn im Auge. Dies bekräftigte Sportdirektor Roberto Olabe am Donnerstag in der ‚Marca‘. Man sei „in Gesprächen“ und würde „die Konditionen des Vertrags gerne ändern“, so der Real-Boss.

Es geht um Millionen

Die ‚Mundo Deportivo‘ konkretisiert am heutigen Samstag: Sociedad sei bereit, einen gewissen Betrag an den BVB zu bezahlen, um die Isak-Option abzukaufen. Von vier Millionen Euro ist die Rede. Die Dortmunder ihrerseits fordern allerdings zehn Millionen, so das katalanische Sportblatt.

Im Baskenland hat sich Isak längst zum Leistungsträger aufgeschwungen. 17 Saisontreffer in 34 Ligaspielen erzielte der schlaksige Rechtsfuß, der zu Dortmunder Zeiten noch vergeblich an seinem Durchbruch gefeilt hatte. Ein weiterer finanzieller Nachschlag für den heute 21-Jährigen würde dem BVB in jedem Fall gut zu Gesicht stehen.