Gesuchte Sofortlösung: Eintracht angelt sich Kalajdzic

Sasa Kalajdzic soll in der Rückrunde das Toreschießen bei Eintracht Frankfurt übernehmen. Wie der hessische Bundesligist mitteilt, wird der Österreicher bis Saisonende vom Premier League-Vertreter Wolverhampton Wanderers ausgeliehen. Eine Kaufoption für den Anschluss liegt nicht vor.

Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen. Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann.“

Nach eineinhalb Jahren Abstinenz ist Kalajdzic zurück in der Bundesliga. Zwischen 2019 und 2022 war der heute 26-Jährige für den VfB Stuttgart auf Torejagd gegangen. Kurz nach seinem Wechsel zu den Wolves verletzte er sich schwer am Knie und kam auch deshalb in der zurückliegenden Hinrunde kaum zum Zug. Bei der Eintracht dürfte sich Kalajdzic deutlich mehr Spielminuten und Torbeteiligungen versprechen.