Doping: Ajax-Keeper Onana ein Jahr gesperrt

Paukenschlag in den Niederlanden: Wie Ajax Amsterdam mitteilt, wurde Torhüter André Onana von der UEFA für zwölf Monate gesperrt. Grund: Die Einnahme des Medikaments Lasimac, das den Wirkstoff Furosemid enthält, welcher wiederum auf der Doping-Liste steht.

Nach Angaben von Ajax wollte Onana mit der Tablette am 30. Oktober 2020 sein Unwohlsein bekämpfen – nicht wissend, dass die Einnahme für Profisportler verboten ist. Nun muss der 24-jährige Kameruner den Preis dafür zahlen. Ajax legt derweil Berufung gegen das Urteil ein.

Die einjährige Sperre macht Onana auch einen Strich durch die Karriereplanung. Eigentlich wollte der Schlussmann im Sommer – ein Jahr vor Vertragsende – den Schritt zu einem europäischen Topklub machen. Unter anderem wurde der 1,90-Mann bei Borussia Dortmund gehandelt. Ein Sommerwechsel ist nun vorerst vom Tisch.

