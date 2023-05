Essen reagiert auf Terodde-Gerücht

Bei Rot-Weiss Essen will man die Gerüchte um Simon Terodde nicht weiter befeuern. „Man muss sagen, dass einen das fast schon ein Stück weit ehrt. Simon ist eine Maschine, ein Top-Stürmer, der ab Sommer sicherlich noch auf hohem Niveau weiterspielen kann und will“, äußert sich der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig bei ‚Sport1‘, „und ich glaube, dass es ganz viele Mannschaften gibt, denen er weiterhelfen würde. Mehr gibt‘s von unserer Seite aus dazu nicht zu sagen. Wir konzentrieren uns nur auf unsere Hausaufgabe, den Klassenerhalt in der 3. Liga zu sichern.“

Laut ‚Sport1‘ ist die Spur nach Essen derzeit kalt, ein Transfer sei aus finanziellen Gründen und wegen der Rivalität zu Schalke kaum zu stemmen. Interesse an Terodde sollen derweil unter anderem Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf bekunden, zudem gibt es Anfragen aus der zweiten englischen Liga. Der Vertrag des 35-jährigen Stürmers in Gelsenkirchen läuft am Saisonende aus.

