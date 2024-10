Liverpool: Profivertrag für Misciur

Der FC Liverpool hat den 17-jährigen Engländer Kornel Misciur mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Klub auf der vereinseigenen Website bekanntgibt, gehört der Torhüter der U21 des LFC ab sofort dem Profikader an.

Misciur wurde erst zu Beginn der laufenden Spielzeit zur U21 befördert und stand dort in der Premier League 2 in fünf Partien im Kasten der Reds. Zudem absolvierte er zwei Partien in der UEFA Youth League über die volle Distanz. Misciur verfügt auch über die polnische Staatsbürgerschaft.