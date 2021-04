Silva & Co.: Die BVB-Kandidaten für den Sturm

Donyell Malen

Malen könnte aus Sicht von Borussia Dortmund gleich mehrere mögliche Kader-Baustellen schließen. Der 22-Jährige ist sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum einsetzbar, besticht durch sein enormes Tempo und gutes Dribbling. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wurde der Niederländer in jüngerer Vergangenheit bereits als Nachfolger für Jadon Sancho (21) gehandelt, der mit einem Abgang im Sommer liebäugelt. Spielerberater Mino Raiola soll den Wunsch hegen, seinen Klienten nach Dortmund zu transferieren. Günstig wäre Malen allerdings nicht: Bis 2024 ist der Rechtsfuß noch an die PSV Eindhoven gebunden.

André Silva

Der portugiesische Angreifer spielt eine herausragende Saison bei Eintracht Frankfurt und überflügelt mit 24 Liga-Treffern sogar Haaland (23 Treffer). Laut der ‚Bild‘ zeigt der BVB Interesse am 25-Jährigen, der noch bis 2023 an die Eintracht gebunden ist. Ein Transfer wäre wie in Malens Fall ebenfalls kostspielig – zuletzt dementierte Silvas Berateragentur GestiFute die Existenz einer zuvor kolportierten Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro. Dementsprechend könnte Frankfurt eine Ablöse frei verhandeln. Dennoch dürfte Silva nur einen Bruchteil dessen kosten, was ein Haaland-Verkauf einbringen würde.

Terem Moffi

Ebenfalls ein Thema in Dortmund ist nach FT-Informationen Terem Moffi vom FC Lorient. Der Stürmer bringt ähnliche Qualitäten wie Haaland mit: Moffi ist physisch stark, schnell und hat einen guten Abschluss, wie FT-Frankreich-Korrespondent Alexis Pereira jüngst bemerkte. Für den französischen Klub erzielte er in der laufenden Saison elf Treffer in 27 Spielen. Im Vergleich zu Malen oder Silva wäre der 21-jährige Nigerianer die wesentlich preiswertere Alterative.

Jordan Larsson

Ein weiterer Kandidat ist Jordan Larsson von Spartak Moskau. Der schwedische Angreifer und Sohn von Stürmerlegende Henrik Larsson machte zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, gewann in Russland im März die Auszeichnung als Spieler des Monats. Laut ‚Goal.com‘ haben die Schwarz-Gelben die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt. In 26 Pflichtspielen traf er für die Moskauer in der laufenden Spielzeit zwölfmal und lieferte fünf Assists. Eine respektable Quote – an Haalands Statistiken kommt Larsson jedoch ebenso wenig wie Moffi nicht annähernd heran.