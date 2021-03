Bericht: Raiola will Malen zum BVB bringen

Mino Raiola könnte in Zukunft wieder einmal mit Borussia Dortmund über einen großen Transfer verhandeln. Das italienische Portal ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass der mächtige Spielerberater den Wunsch hegt, seinen Klienten Donyell Malen von der PSV Eindhoven zu den Schwarz-Gelben zu transferieren.

Malen steht beim BVB schon seit einigen Monaten im Fokus. Bei der PSV agiert der 22-jährige Rechtsfuß fast ausschließlich als Mittelstürmer, kann aufgrund seiner enormen Geschwindigkeit aber auch auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen. Entsprechend wäre Malen womöglich auch ein Kandidat für die Nachfolge von Jadon Sancho (20), sollte der Engländer im Sommer die Koffer packen.

Guter Kontakt zu Raiola

Die Basis für eine erneute Zusammenarbeit mit Raiola ist gegeben. Die damaligen Verhandlungen um den Transfer von Henrikh Mkhitaryan zum FC Arsenal liefen zwar mit Haken und Ösen, spätestens seit Erling Haalands Ankunft bei der Borussia sind die Wogen allerdings geglättet.

Vertraglich an Eindhoven gebunden ist Malen noch bis 2024. Neben dem BVB strecken diverse Topvereine die Fühler aus. Mit einem Schnäppchen darf in Dortmund also niemand rechnen. Das nötige Budget wäre aber im Falle eines Sancho-Verkaufs vorhanden. Haaland wiederum soll zumindest noch bis 2022 gehalten werden.