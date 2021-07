Führich wechselt zum VfB

Zweimal lief Chris Führich im Trikot des 1. FC Köln in der Bundesliga auf. Weitere Einsätze im deutschen Oberhaus werden wohl in Kürze für den VfB Stuttgart folgen. Wie die Schwaben bekanntgeben, hat der 23-Jährige in Cannstatt einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Die Ablöse soll zwischen 2,5 und drei Millionen Euro liegen.

Ein gutes Geschäft für den SC Paderborn. Der Zweitligist hatte Führich erst Anfang Juli per Kaufoption für 700.000 Euro von Borussia Dortmund verpflichtet. Nun freut sich der 23-Jährige auf die neue Herausforderung in Stuttgart: „Der VfB ist ein überragender Verein, der sich sehr um mich bemüht hat. Ich hatte von Beginn der Gespräche ein gutes Gefühl und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.“

Führich kommt nach einer guten Saison mit breiter Brust ins Schwabenland. In 37 Pflichtspielen waren ihm 14 Tore und acht Assists gelungen. Der Offensivspieler soll den zum AC Florenz abgewanderten Nicolás González (23) ersetzen.