VfB heiß auf Strippenzieher Fayad

Der VfB Stuttgart hat eine sensationelle Bundesliga-Saison so gut wie hinter sich. Trotz der gelungenen Qualifikation für die Champions League wollen die Schwaben den Weg der Weiterentwicklung junger Spieler kontinuierlich fortführen. Ein vielversprechendes Talent hat der VfB nach FT-Informationen in Frankreich ausgemacht: Khalil Fayad.

Der 19-Jährige zieht beim HSC Montpellier die Strippen im zentralen Mittelfeld und hat es den Stuttgarter Verantwortlichen angetan. Der junge Rechtsfuß stand in dieser Spielzeit in 24 Pflichtspielen für Montpellier auf dem Platz und wurde im zentralen Mittelfeld sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt.

An seinen Ausbildungsklub ist der in Montpellier geborene Teenager noch bis 2027 gebunden. Das Preisschild für den U20-Nationalspieler liegt bei rund fünf Millionen Euro. Konkrete Kontakte zu Fayads Umfeld hat der VfB noch nicht etabliert. Bei den Schwaben gibt es nach FT-Informationen aber intern Fürsprecher für eine Verpflichtung. Entsprechend dürften die nächsten Schritte in Richtung Transfer getätigt werden.