Blitz-Transfer: Schäffler nach Dresden

Manuel Schäffler wird zeitnah seine Zelte beim 1. FC Nürnberg abbrechen und in die dritte Liga wechseln. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt der 33-jährige Angreifer mit sofortiger Wirkung zu Dynamo Dresden. Als Ablösesumme fließt demnach eine niedrige sechsstellige Summe an den Club.

Der Routinier hat bei einigen Drittligisten Begehrlichkeiten geweckt. Unter anderem waren der FC Ingolstadt, die SpVgg Bayreuth, der MSV Duisburg und sogar einige Zweitligisten am Nürnberg-Stürmer interessiert, heißt es. Bereits am heutigen Mittwoch tritt Schäffler die Reise nach Dresden an, um sich den medizinischen Untersuchungen zu unterziehen und den Vertrag zu unterschreiben.