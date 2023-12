Echeverri kündigt River Plate-Abschied an

Cláudio Echeverri plant seinen Abschied von River Plate. „Ich werde nicht verlängern“, kündigte das Supertalent in der vergangenen Nacht nach dem 2:0-Sieg im Finale der Trofeo de Campeones Superliga gegen Rosario Central gegenüber ‚ESPN‘ an. Mindestens bis zum Sommer will der 17-Jährige aber noch in Buenos Aires auflaufen: „Ich werde noch weitere sechs Monate oder bis zum Jahresende hier bei River bleiben.“

Echeverri steht noch bis zum Ende des kommenden Jahres bei seinem Ausbildungsverein unter Vertrag. Der argentinische Spielmacher hat längst das Interesse in Europa geweckt. Vor allem Manchester City und der FC Chelsea sollen sich mit dem Kapitän der argentinischen U17-Nationalmannschaft beschäftigen.