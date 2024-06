Bell Bell wechselt nach Braunschweig

Leon Bell Bell wechselt innerhalb der zweiten Liga die Seiten. Den Linksverteidiger zieht es mit seinem Vertragsende beim 1. FC Magdeburg ablösefrei zu Eintracht Braunschweig. Wie die Löwen offiziell mitteilen, unterschreibt der 27-Jährige einen bis 2026 gültigen Vertrag. Bell Bell ersetzt auf der linken Abwehrseite Anton Donkor (26), den es zum FC Schalke 04 zog.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Benjamin Kessel freut sich über die Verpflichtung: „Leon ist unser absoluter Wunschspieler für die linke Seite, entsprechend froh sind wir über seine Verpflichtung. Er ist in Magdeburg in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Stammspieler gereift und hat seine Qualitäten auch in der 2. Bundesliga konstant unter Beweis gestellt. Wir haben uns für Leon entschieden, da er viel Dynamik, Offensivdrang sowie Qualitäten im Ballbesitz mitbringt und uns darüber hinaus auch mehr Variabilität gibt.“