Urgestein Fink verlängert bei der Fortuna

Fortuna Düsseldorfs Urgestein Oliver Fink hängt eine weitere Saison dran. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, hat der 38-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr ausgedehnt. Im Sommer 2022 beendet der Mittelfeldspieler schließlich seine Karriere und fängt als festangestellter Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fink spielt bereits seit 2009 für Düsseldorf, seit der laufenden Spielzeit für die Zweitvertretung in der Regionalliga. Dort fungiert er als Leitwolf für die überwiegend jungen Talente, wie Frank Schaefer, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, erklärt: „Die Unterschrift von Olli Fink hat für uns in doppelter Hinsicht eine große Bedeutung. Zum einen, weil er die ihm zugedachte Rolle als Führungsspieler der U23 in überragender Art und Weise ausfüllt und auch in der kommenden Saison ein elementarer Eckpfeiler unseres jungen Teams sein wird. Zum anderen freuen wir uns schon sehr, ihn ab Oktober 2022 als Mitarbeiter in unserem NLZ zu begrüßen. Von seiner Persönlichkeit, seiner Charakterstärke und seiner fußballerischen Erfahrung werden in erster Linie unsere jungen Spieler und darüber hinaus auch unser gesamtes NLZ-Team profitieren.“