Verrückte Angebote: Auch Salah und Félix im Saudi-Visier

Die Transferoffensive der Saudi Pro League geht weiter. Laut dem saudi-arabischen Medium ‚Al-Riyadiah‘ arbeitet Al Ittihad an der Verpflichtung von Mohamed Salah. Unter Berufung auf eine vereinsinterne Quelle wird berichtet, dass der Klub aus Riad dem 31-jährigen Ägypter einen Zweijahresvertrag vorgelegt hat, der ihm insgesamt 180 Millionen Euro einbringen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Liverpool solle mit einer Ablöse von insgesamt rund 70 Millionen Euro kompensiert werden. „Es ist wahr“, zitiert ‚Al-Riyadiah‘ die Quelle, „es gibt Verhandlungen zwischen Salah und Al Ittihad.“ Der Klub holte in dieser Transferperiode unter anderem bereits Karim Benzema (35), N’golo Kanté (32), Fabinho (29) und Jota (24).

Lese-Tipp

Kein PSG-Transfer? Barça plant anderen XXL-Deal für Dembélé

Félix zu Al Hilal?

Derweil weckt auch João Félix Interesse aus Saudi-Arabien. Der 23-jährige Offensivspieler möchte Atlético Madrid bekanntlich verlassen, eine Einigung mit einem anderen Klub konnte aber bislang nicht erzielt werden. Das ruft Fabrizio Romano zufolge Al Hilal auf den Plan, wo mittlerweile unter anderem Sergej Milinković-Savić (28), Rúben Neves (26) oder Kalidou Koulibaly (32) spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainiert wird der Klub von Jorge Jesus. Der Portugiese soll seinen Landsmann Félix bereits mehrfach angerufen haben, um ihn von einem Wechsel zu Überzeugen. Die Priorität des Atlético-Stars ist es aber eigentlich, in Europa zu bleiben, so Romano. Al Hilal versuche deshalb, mit kreativeren Transfermodellen, Félix nach Saudi-Arabien zu locken.

Erstes Angebot abgelehnt

Al Hilal arbeite an einer einjährigen Leihe. Dadurch könnte der Edeltechniker ein Jahr lang in der Saudi Pro League abkassieren und danach in den europäischen Fußball zurückkehren. Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ würde Atlético dadurch eine Leihgebühr von 15 Millionen Euro kassieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das spanische ‚Relevo‘ berichtet, haben die Rojiblancos diese erste Offerte von Al Hilal aber abgelehnt. Altético ist nicht vollends davon überzeugt, Félix zu verleihen, peilt eher einen permanenten Abschied des Offensivspielers an, heißt es. Es drohen komplizierte Verhandlungen, die aber nicht aussichtslos erscheinen.