Rashford ist „der Prinz von Paris“ | Barça siegt dank „Händchen“

„Marcus ist Magie“

Die englische Sportpresse feiert einen Spieler: Marcus Rashford. Der Stürmer von Manchester United erzielte in der Champions League gegen Paris St. Germain in den letzten Minuten das entscheidende 2:1 und ist damit für die ‚Times‘ „der Prinz von Paris“. Der ‚Daily Mirror‘ titelt ähnlich: „Rashford ist immer noch der Herr von Paris.“ Auch vom Titel der ‚Daily Mail‘ grüßt der United-Star: „Marcus ist Magie.“

Barça schreibt Geschichte

Der spanische Fokus liegt auf dem FC Barcelona, der mit 5:1 gegen Ferencváros gewann. Messi, Fati, Pedri, Coutinho und Dembélé erzielten jeweils einen Treffer. „Eine Manita (Händchen, umgangssprachlich für fünf Treffer, Anm. d. Red.) vor dem Clásico“, so die ‚Sport‘. Das Ergebnis sei eine perfekte Einstimmung für den anstehenden Clásico gegen Real Madrid. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ titelt mit „Manita“. Mit dieser „Hand“ kann Barcelona auf die Leistung aufbauen, bevor es zum Showdown gegen Real kommt. Ebenfalls erwähnt wird, dass beim Champions League-Spiel gegen die Ungarn mit Fati und Pedri das erste Mal zwei Spieler unter 18 ein Tor erzielten. Die Partie wird also in die Geschichte der Königsklasse eingehen.

Morata trifft doppelt und rettet Juve

In Italien ist es ein Rückkehrer, der Schlagzeilen macht. Álvaro Morata führte Juventus am Dienstagabend zum Sieg und erzielte bei Dynamo Kiew die einzigen beiden Treffer. Eine herausragende Leistung des spanischen Stürmers, die am heutigen Mittwoch gebührend in der Presse gewürdigt wird. „Morata 2, die Rückkehr“, freut sich die ‚Gazzetta dello Sport‘ auf die Fortsetzung. Der ‚Corriere dello Sport‘ redet nicht um den heißen Brei herum. „Álvaro macht den Cristiano“, so die italienische Sporttageszeitung. Die übrigen Gazetten teilen diese Ansicht. „Boom Boom Morata“, titelt die ‚Tuttosport‘. Für den ‚Quotidiano Sportivo‘ waren Morata und Juve „orangefarbene Blumen“, mit Verweis auf das Auswärtstrikot der Alten Dame.