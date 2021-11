Tuchel zuversichtlich wegen Christensen-Verlängerung

Thomas Tuchel erwartet, dass die Vertragsverhandlungen mit Andreas Christensen bald abgeschlossen sind. Auf einer Pressekonferenz zeigte sich der Trainer des FC Chelsea zuversichtlich: „Natürlich erwarte ich in den nächsten Tagen gute Nachrichten.“

Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt gerieten die Verhandlungen etwas ins Stocken. „Was Andreas betrifft, so wollen aus meiner Sicht alle das Gleiche. Der Trainer will das Gleiche, der Verein will das Gleiche und der Spieler will das Gleiche“, so Tuchel.