Barça: Zwei wichtige Verlängerungen & ein teures Problem

Der FC Barcelona hat sich mit zwei Ausnahmetalenten auf neue Verträge geeinigt. Wie Fabrizio Romano berichtet, soll der 16-jährige Lamine Yamal ein neues Arbeitspapier bis 2026 unterschreiben. Der Rechtsaußen absolvierte in der Vorsaison bereits seine ersten Spiele bei den Barça-Profis. Coach Xavi will den spanischen U17-Nationalspieler in der anstehenden Spielzeit weiter ausbilden und an die erste Elf heranführen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Linksverteidiger Alejandro Balde ist da schon einen Schritt weiter. Der 19-Jährige gehört zum Stammpersonal und soll ebenfalls langfristig bei den Katalanen bleiben. Laut Romano sind sich die Blaugrana mit Balde über einen neuen Vertrag bis 2028 einig geworden. In beiden Fällen könnten aber noch Hindernisse lauern.

Lese-Tipp

Barça-Talent nach Portugal?

Grund sind die finanziellen Probleme des La Liga-Klubs. Wie der Radiosender ‚Cadena COPE‘ vermeldet, müssen die Katalanen zunächst 60 Millionen Euro einnahmen, ehe die Neuzugänge und die Vertragsverlängerungen registriert werden können. Betroffen davon seien auch die kürzlich verpflichteten Ilkay Gündogan und Iñigo Martínez (beide 32) sowie die mit neuen Verträgen ausgestatteten Ronald Araújo (24), Marcos Alonso (32) und Sergi Roberto (31). Entsprechend drohen auch bei Yamal und Balde Probleme, sollte Barça seine Bilanz nicht bald durch Verkäufe aufhübschen.