Schnelle Entscheidung: Wolf liegt Bundesliga-Angebot vor

Marius Wolf könnte seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der fünffache deutsche Nationalspieler einem Wechsel zum FC Augsburg ganz nahe. Es liege ein Dreijahresvertrag für den 29-Jährigen auf dem Tisch. Zuerst hatte ‚Ligainsider.de‘ über das Interesse berichtet.

Ob Wolf, der aktuell vereinslos ist, am Ende auch zusagt, soll sich am morgigen Sonntag oder am Montag entscheiden. Der gebürtige Coburger hat auch andere Angebote, unter anderem aus Saudi-Arabien, vorliegen.

Augsburg sucht seit Wochen nach einem neuen Rechtsverteidiger. In dieser Rolle spielte Wolf in den vergangenen Jahren häufig beim BVB. Ausgebildet wurde er ursprünglich in offensiveren Gefilden.