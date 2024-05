Hertha holt neuen Stürmer an Bord

Hertha BSC hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Wie die Alte Dame vermeldet, wechselt Luca Schuler von Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg in die Hauptstadt. Der 25-jährige Stürmer kommt dank seines Vertragsendes ablösefrei an die Spree. Für Magdeburg steuerte Schuler in der abgelaufenen Saison sieben Treffer und drei Assists bei.

Sportdirektor Benjamin Weber freut sich über die Ankunft des 1,90 Meter großen Angreifers: „Luca besitzt die perfekte Statur für einen Stürmer. Tempo, Torinstinkt und eine sehr gute Mentalität zeichnen ihn aus. Er besitzt zudem ein hohes Entwicklungspotenzial.“ Schuler selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich wollte den nächsten Schritt gehen. Als ich gehört habe, dass sich Hertha gemeldet hat, war das Grinsen riesig. Es ist ein toller Verein und eine geile Stadt. Es gibt ganz viele Gründe, weshalb ich große Lust auf diese Aufgabe habe“