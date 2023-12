Klopp-Assistent kommentiert mögliche Carvalho-Rückkehr

Der FC Liverpool sieht sich genötigt, auf die kolportierte Rückholaktion von Fábio Carvalho offiziell zu reagieren. „Wir wollen alle das Beste für ihn, weil er unser Spieler ist, also warten wir ab, aber es ist noch keine Entscheidung darüber getroffen worden“, versicherte Co-Trainer Pepijn Lijnders auf der heutigen Pressekonferenz. Der Portugiese ist noch bis Saisonende an RB Leipzig verliehen, kommt dort aber nur sporadisch zum Einsatz. Von einem Abschied im Winter wollen die Sachsen aber dennoch nichts wissen.

Der Assistent von Chefcoach Jürgen Klopp stellt klar: „Ein Spieler mit oder ohne Selbstvertrauen und ein Spieler, der auf eine bestimmte Art und Weise trainiert, ist ein anderer Spieler. Er braucht Einsatzzeiten, aber es liegt nicht an mir, sondern an unseren Direktoren, mit dem Verein zu sprechen und die beste Lösung für ihn zu finden.“ In Anfield steht der 21-jährige Offensivspieler noch bis 2027 unter Vertrag.