Nächste Chance in Deutschland: Cuisance wechselt zur Hertha

Der ehemalige Big City Klub Hertha BSC arbeitet weiter an seinem potenziellen Aufstiegskader. Nach einer schwachen Zweitligasaison, die das Team auf einem tristen Mittelfeldrang beendete, soll in der kommenden Saison alles anders werden. Mit Christian Fiél wurde ein neuer Trainer verpflichtet. Dazu sollen einige Kaderbewegungen stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als eine große Baustelle wurde das Mittelfeld erkannt, dort fehlte es in der abgelaufenen Spielzeit an Zweikampfstärke, vor allem aber auch an Kreativität und Spielwitz. Nach Kevin Sessa (23), der ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern kommt, wechselt nun auch Michaël Cuisance an die Spree. Der zentrale Mittelfeldmann kommt vom FC Venedig und erhält einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme soll 1,5 Millionen Euro betragen, wobei der Großteil von erfolgsabhängigen Boni gebildet wird.

Lese-Tipp

Power auf Außen: Münster holt Makridis

„Michaël hat sein Talent schon früh in großen Vereinen unter Beweis gestellt. Er verfügt über besondere Fähigkeiten mit dem Ball, hat gerade in der jüngsten Vergangenheit strategische Fähigkeiten gegen den Ball dazu gewonnen und besitzt einen starken linken Fuß. Trotz seines noch jungen Alters hat er schon viele Erfahrungen gesammelt und dabei auch gelernt, mit Widerständen umzugehen. Wir freuen uns sehr, dass er künftig im blau-weißem Trikot auflaufen wird“, so Sportdirektor Benjamin Weber.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison war der Cuisance an den VfL Osnabrück verliehen. Dort wusste der mittlerweile 24-jährige ehemalige Bayern-Flop durchaus zu überzeugen. Er stand in 25 Zweitligaspielen auf dem Feld und steuerte von der Achter-Position vier Scorerpunkte bei.

Cuisance war als heiß begehrtes Toptalent 2019 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München gewechselt. Dort konnte sich der Franzose jedoch nicht durchsetzen und wechselte 2022 nach Venedig. Auch dort tat sich Cuisance schwer, wurde mehrfach verliehen. Nun soll die einst vielversprechende Karriere in der Hauptstadt wieder Fahrt aufnehmen.