Laporta: „Viel Geld für de Jong abgelehnt“

Frenkie de Jong hätte dem FC Barcelona im Sommer einen Geldregen bescheren können. Wie Vereinspräsident Joan Laporta auf einer Veranstaltung sagte, gab es mehrere Angebote für den niederländischen Mittelfeld-Akteur der Blaugrana. „Wir haben viele Angebote aus der Premier League für Frenkie erhalten“, so der 60-Jährige.

Besonders Manchester United bemühte sich um de Jong, der aus der Jugend von Ajax Amsterdam stammt. Am Ende blieb der Spielmacher in Barcelona, was vor allem Trainer Xavi freute. Laporta begründet die Entscheidung, die Offerte aus England abzulehnen, folgendermaßen: „Das war viel Geld, aber wir haben uns entschieden, einen Spieler mit seinen Qualitäten zu behalten.“