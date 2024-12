Hoffenheim erhält Orban-Konkurrenz

Der Transfer von Gift Orban (22) zur TSG Hoffenheim ist weiterhin nicht final eingetütet. Laut ‚L’Équipe‘ hat nun auch der RC Lens ein Angebot für den nigerianischen Mittelstürmer von Olympique Lyon eingereicht. Nach FT-Informationen beträgt die Offerte acht Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

OL hat das Angebot allerdings abgelehnt und fordert zwölf Millionen Euro Ablöse. Hoffenheim stellt aktuell zehn Millionen plus Boni in Aussicht, eine Einigung zwischen den Vereinen steht bevor, ist aber noch nicht besiegelt. Mit Orban selbst ist die TSG bereits klar. Legt Lens nicht mehr nach, stehen die Chancen auf den Zuschlag also sehr gut.