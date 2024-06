Medien: Coman will Bayern verlassen

Die Zeichen zwischen dem FC Bayern und Kingsley Coman stehen offenbar auf Trennung. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, will Coman im Sommer eine „neue Herausforderung“ antreten.

Damit einher gehe auch die Hoffnung, bei einem Neustart womöglich auch die wiederkehrenden körperlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Immer wieder fiel Coman in seinen neun Jahren in München verletzt aus.

Große Klubs wollen Coman

Auch die Bayern stehen einem Coman-Abschied offen gegenüber. Der 28-jährige Flügelstürmer ist noch bis 2027 vertraglich gebunden. Neben dem FC Barcelona ist insbesondere Comans Ausbildungsklub Paris St. Germain dran, führte bereits erste Gespräche über einen Transfer.

Als Ablöse stehen 40 bis 50 Millionen Euro im Raum. Zudem könnten die Bayern das 17 Millionen Euro schwere Jahresgehalt von Coman einsparen. Der Nachfolger ist bereits ausfindig gemacht: Michael Olise (22) kommt von Crystal Palace. Bei den übrigen Flügelstürmern Serge Gnabry (28) und Leroy Sané (28) sind noch keine Entscheidungen gefallen. In diesen Fällen sieht es aber jeweils nach Verbleib aus.