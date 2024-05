Schaub wechselt in die Heimat

Louis Schaub verlässt Zweitligist Hannover 96. Wie der Verein mitteilt, schließt sich der 29-Jährige seinem Heimatklub Rapid Wien an. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich. „Louis hat in seiner Zeit bei 96 immer vollen Einsatz gezeigt und sich auch in schwierigeren Phasen nie hängen lassen. Ich glaube, die Entscheidung, zu seinem Heimatverein zurückzukehren, ist absolut nachvollziehbar. Wir wünschen ihm dort und für seine Zukunft nur das Beste“, lässt sich 96-Sportdirektor Marcus Mann zitieren.

Schaub war 2022 zu Hannover gewechselt und hat seit seiner Ankunft insgesamt 56 Pflichtspiele für die Niedersachsen bestritten. Dabei erzielte der offensive Mittelfeldspieler neun Treffer und bereitete weitere neun Tore vor. In Deutschland war der 29-Jährige zudem beim 1. FC Köln und dem Hamburger SV aktiv. „Ich habe das 96-Trikot mit Stolz getragen. Dass dieser Klub für mich etwas ganz Besonderes ist und auch weiterhin bleiben wird, muss ich, glaube ich, niemandem mehr erzählen“, erklärt der Österreicher zum Abschied.