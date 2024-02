Profivertrag für Schalke-Talent Becker

Schalke 04 bindet Eigengewächs Vitalie Becker. Wie der Zweitliga-Klub bekanntgibt, unterschreibt der 18-Jährige einen Profivertrag, der zum Saisonwechsel in Kraft tritt und bis 2027 läuft. Becker ist seit 2013 Teil des Vereins. Auf sein Debüt für die Profis wartet der U19-Linksverteidiger nach wie vor.

„Wir freuen uns sehr, mit Vitalie einen talentierten Jungen aus der Region langfristig an uns zu binden und ab Sommer dauerhaft bei den Profis begrüßen zu dürfen. Er hat sich den Sprung in die Lizenzspielermannschaft mit konstant guten Leistungen im Nachwuchs verdient“, so Sportdirektor Marc Wilmots.