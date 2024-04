Heidenheim: Dinkci-Nachfolger aus Liga zwei?

Dem 1. FC Heidenheim ist es nicht gelungen, den vom SV Werder Bremen ausgeliehenen Eren Dinkci (22) von einer Weiterführung der Zusammenarbeit zu überzeugen. Stattdessen zieht es den schnellsten Spieler der Bundesliga (36,41 km/h) im Sommer zum SC Freiburg.

Auf der Suche nach einem Nachfolger könnte Heidenheim bereits fündig geworden sein. Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich der Bundesliga-Aufsteiger mit Sirlord Conteh. Erste Gespräche mit dem Flügelflitzer vom SC Paderborn sollen bereits geführt worden sein. Dem 27-Jährigen winke ein Vertragsverhältnis bis 2027.

Ähnlich schnell wie Dinkci

In trockenen Tüchern ist aber noch nichts, obwohl sich Conteh selbst einen Wechsel gut vorstellen kann, heißt es. Das passende Profil bringt der gebürtige Hamburger auf jeden Fall mit: Conteh ist mit 36,13 geblitzten km/h der viertschnellste Profi der laufenden Zweitligasaison. Zu Dinkcis Geschwindigkeit fehlt also nicht viel.

Vertraglich ist der rechte Außenbahnspieler bis 2025 an die Paderborner gebunden. Dem Vernehmen nach beinhaltet der Kontrakt eine Ausstiegsklausel in siebenstelliger Höhe. Vergangenes Jahr wurde bereits dem FC Augsburg Interesse an Conteh nachgesagt. Vielleicht landet der Rechtsfuß im zweiten Anlauf in der Bundesliga.