Paderborns Conteh in die Bundesliga?

Der FC Augsburg könnte im Sommer beim SC Paderborn vorstellig werden. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigen sich die Fuggerstädter mit Offensivspieler Sirlord Conteh. Der 26-Jährige stehe beim FCA für diesen Sommer auf der Liste.

‚Sky‘ führt aus, dass sich im Kontrakt des Rechtsfußes eine Ausstiegsklausel in siebenstelliger Höhe befindet. In 31 Zweitliga-Partien für Paderborn war Conteh bislang an zehn Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, fünf Vorlagen).

