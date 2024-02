Länderspiel-Karriere: Antons Entscheidung steht

Innenverteidiger Waldemar Anton würde bei Länderspielen nur noch für einen Verband an den Start gehen. „Es gäbe zwar die Möglichkeit“, für Russland oder Usbekistan aufzulaufen, aber der Profi des VfB Stuttgart stellt gegenüber der ‚Sport Bild‘ klar: „Für mich kommt nur noch Deutschland infrage. Dieser Entschluss steht fest.“

Seit Monaten befindet sich Anton in bestechender Form, ist Kapitän und einer der absoluten Leistungsträger bei den in dieser Saison so starken Schwaben. Entsprechend darf sich der 27-Jährige berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung für die Heim-EM im Sommer machen. Zwischen 2016 und 2019 bestritt der Rechtsfuß bereits elf Einsätze für die deutsche U21-Nationalsmannschaft.