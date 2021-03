Flick & Brazzo: Geht der Machtkampf weiter?

„Wir haben die Dinge, die waren, aus der Welt geschaffen“, verkündete Hansi Flick zuletzt einen Burgfrieden mit Hasan Salihamidzic. Um die Saisonziele des FC Bayern nicht zu gefährden, gingen Trainer und Sportvorstand aufeinander zu. Aber: Schon bald könnten erneut Probleme auftreten.

Der Grund: Erfolgscoach Flick will laut ‚Sport Bild‘ seinen Verbleib in München davon abhängig machen, ob seine Personalwünsche erfüllt werden. Und für die Kaderzusammenstellung ist bekanntlich Salihamidzic verantwortlich. Schon im vergangenen Sommer gab es Unstimmigkeiten.

Flick wünschte sich Top-Talente wie Sergiño Dest, Kai Havertz und Callum Hudson-Odoi, bekam letztlich aber Kaderspieler wie Bouna Sarr, Marc Roca, Eric Maxim-Choupo-Moting und Douglas Costa. Das Quartett setzt Flick wie auch andere Brazzo-Spieler wie Alexander Nübel und Lucas Hernández nur selten ein.

Torhüter-Sorgen bei Flick

Für den Sommer wünscht sich Flick der ‚Sport Bild‘ zufolge Verstärkungen in der Abwehr und im Mittelfeld. Zudem sehe der Trainer die Torhüter-Situation mit Sorge. Ersatzmann Nübel liebäugelt mit einer Leihe – mit dem unerfahrenen Duo aus Christian Früchtl (21) und Ron-Thorben Hoffmann (21) in die Saison zu gehen, sei in Flicks Augen ein Risiko.

Zeichnet sich ab, dass Flick (Vertrag bis 2023) seine Kader-Wünsche nicht erfüllt bekommt, könnte der 56-Jährige auf seinen Abschied drängen. Nicht zuletzt, da er wohl sofort als Bundestrainer einsteigen könnte. Das Machtwort von Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag („Das ist Fakt“) ist laut ‚Sport Bild‘ jedenfalls nicht in Stein gemeißelt.